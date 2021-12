Autour de Lyon : 188 moutons à sauver

Début novembre, la société protectrice des animaux (SPA) de Lyon et l'association de protection de la nature Naturama ont récupéré 188 moutons chez un éleveur de l'Ain, dans le cadre d'une saisie judiciaire. Afin de subvenir aux besoins de ces animaux, une cagnotte en ligne HelloAsso a été créée.

L'été dernier, à la suite de plusieurs signalements, un agriculteur de l'Ain a été interdit d'activité en lien avec l'élevage ovin durant cinq ans. Après cette décision, la société protectrice des animaux de Lyon, qui a mené des investigations avec la gendarmerie, a procédé à la saisie judiciaire de 188 animaux durant le mois de novembre, en collaboration avec l'association de protection de la nature, Naturama. La SPA de Lyon dénonce des mauvais traitements et une absence de soins, ce que l'éleveur nie, comme le rapporte Le Progrès.

Financer les soins vétérinaires

Afin de subvenir aux besoins du cheptel accueilli depuis novembre sur un terrain de la SNCF dans le Rhône, l'association Naturama en appelle à la solidarité. Pour nourrir ces bêtes, il a fallu débourser 4000 € de granulés. Des soins vétérinaires à hauteur de 5000 € ont aussi été engagés, les animaux présentant des parasites et de la gale. Avec le froid, il faut aussi que les plus maigres puissent se nourrir. Plusieurs entreprises locales ont aidé l'association, mais pour aller plus loin, une cagnotte en ligne sur HelloAsso a été créée. Naturama espère aussi pouvoir placer les ovins en bonne santé.