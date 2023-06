La SPA de Lyon et du Sud-Est avait lancé un appel aux dons après les inondations qui ont touché samedi son refuge de Brignais. En quelques heures les dons ont été conséquents.

Ce mardi, le calme semblait être revenu à Brignais au sein du refuge géré par la SPA de Lyon et du Sud-Est, trois jours après les inondations qui ont touché le refuge. "On a encore quelques problèmes de réseaux internet et électrique, avec des prises qui ont pris l'eau, mais dans l'ensemble on s'en sort bien" témoigne, soulagée, Magalie Leblond, responsable communication de la SPA de Lyon.

"L'inondation a surtout été très impressionnante mais elle aurait pu être beaucoup plus grave pour les animaux présents samedi soir", explique-t-elle. Aucun des 250 animaux du refuge n'a été blessé par la montée des eaux.

"Ca aurait pu être dramatique"

Par chance ce samedi, au moment où le plus gros de l'orage passait au-dessus de Brignais et de la métropole de Lyon, une grande partie de l'équipe du refuge était réunie non loin de là, pour un événement de cohésion. "Quand on a appris que l'eau était en train de monter dans le refuge, on a pu très vite intervenir. Sans cette intervention rapide ça aurait pu être dramatique, notamment pour les chatons et les chiots présents au sein du refuge" se remémore Magalie Leblond.

Ce lundi, deux jours après l'inondation, la SPA avait lancé un appel aux dons. Si les dégâts matériels n'étaient pas très importants, le refuge avait été contraint de jeter de nombreuses choses, notamment des arbres à chats, des griffoirs ou encore des paniers.

Des dons financiers à privilégier

"En l'espace d'une journée on a reçu énormément de dons. On a été surpris par la rapidité et l'abondance des dons, et par cette formidable mobilisation" se réjouit la responsable communication du refuge. Arbre à chat, coussins, petit mobilier pour les animaux, les dons ont afflué toute la journée de lundi.

Si le refuge de Brignais avoue ne pas pouvoir entreposer davantage de dons, Magalie Leblond explique que les personnes qui le souhaitent peuvent encore faire des dons financiers.

Jusqu'à 400 animaux accueillis l'été

"On est une association qui ne reçoit aucune subvention et qui vit seulement grâce aux dons des particuliers. Alors qu'on va atteindre dans les prochaines semaines le pic habituel des abandons au sein de notre refuge, le grand public peut nous envoyer des dons, par chèque ou via notre site internet".

D'ici au mois de juillet le refuge s'attend à accueillir entre 100 et 150 animaux supplémentaires.