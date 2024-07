Les habitants du quartier du Tonkin "lassés" après l’incendie du manège à Villeurbanne 

Installé dans le quartier du Tonkin, à Villeurbanne, le manège a été incendié dans la nuit de samedi à dimanche par ce qui semble être des tirs d’artifice. Il a été retiré ce jeudi 18 juillet.

Les alentours de l’école élémentaire de Lakanal à Villeurbanne sont déserts ce jeudi matin. Sur la place située à proximité, une dizaine d'agents s’activent autour deux camions-bennes pour enlever les derniers morceaux de la structure du manège qui étaient encore debout samedi dernier. Le manège du Tonkin a en effet pris feu à 2h30 du matin environ dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juillet. La Ville de Villeurbanne avait indiqué que le feu avait été causé par des tirs accidentels d’artifice, mais une enquête a depuis été ouverte afin de faire la lumière sur cet incident.

Présents depuis 7h30, les agents de la propreté et de la maintenance de la Métropole de Lyon et de Villeurbanne découpent les poutres et récupèrent les derniers débris du manège. "On a d’abord démoli la structure avec le godet, on a ensuite découpé les poutres qu’on charge dans les camions de la voirie avant de les emmener à la déchetterie", explique Laurette Marlier, agent de maîtrise chez VTPCE Voirie Villeurbanne. Une opération mise en oeuvre rapidement face aux différents risques. "Une fois terminé, on posera des barrières pour protéger l’espace car il peut rester des éléments toxiques. On est venu en urgence car la structure risquait de tomber et c’était le plus important", conclut-elle.

Lire aussi : À Villeurbanne, la manège installé dans le quartier du Tonkin incendié

"Ce sont les enfants qui vont être déçus"

Du côté des habitants du quartier, la lassitude a remplacé le choc. Une villeurbannaise avec son enfant confie : "C’est dommage, les enfants aimaient bien y jouer après l’école ou même le soir, c’était un espace apprécié des parents et des nounous." Installé depuis un an environ, le manège du Tonkin devait transformer cette place en un espace de loisirs afin de repousser les dealers. "Au début, c’étaient les dealers qui étaient installés plutôt que les enfants, mais les parents et les nourrices ont réussi à s’imposer et ça allait mieux", continue la jeune femme.

Sandrine, pharmacienne, se dit "déçue" et "lassée" par la situation. "On met en place des choses pour les enfants, pour rendre le quartier plus agréable et des individus gâchent tout." Même sentiment du côté de Mireille, retraitée : "Ce sont toujours les petits groupes qui créent des problèmes et donnent une mauvaise image, c’est tellement dommage que le manège ait brûlé", déclare-t-elle.

Contactée par Lyon Capitale pour savoir si le manège allait être remplacé ou non, et dans combien de temps, la Métropole de Lyon n'a, pour le moment, pas répondu à nos sollicitations.

Lire aussi : Villeurbanne : une aire de jeux inclusifs inaugurée ce jeudi dans le quartier du Tonkin