Pour la seconde édition du budget participatif 90 projets ont été retenus, dont quinze dans le 3e arrondissement. Lyon Capitale fait le point.

Le 18 juin dernier, la Ville de Lyon a dévoilé les projets lauréats de la seconde édition du budget participatif. Parmi les 233 projets soumis aux votes, 90 ont été retenus et seront réalisés par la Ville de Lyon dans ses neuf arrondissements. Lyon Capitale fait le point sur les projets retenus arrondissements par arrondissements. Dans le 3e arrondissement quinze projets ont été retenus :

Des douches publiques à la maison de l'Hospitalité

Avec 1 263 voix, c'est le projet qui a obtenu le plus de succès dans le 3e arrondissement. L'idée : Offrir un meilleur accès à l'hygiène pour les personnes en situation de précarité, grâce à l'installation de deux douches publiques à la Maison de l'Hospitalité. Pour rappel, la Maison de l'Hospitalité a pour vocation d'accueillir plusieurs associations et d'accompagner les personnes en parcours migratoire. L'enveloppe dédiée à ce projet s'élève à 25 000 euros

Rendre la piscine Charrial plus accessible

Une enveloppe de 20 000 euros sera ajoutée au budget de rénovation de la piscine Charrial prévue pour 2026. Cette somme supplémentaire permettra de rendre le lieu plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Le projet inclut l'installation d'un lève personne dans les cabines, de pédiluves adaptés, ou encore d'étiquettes en braille sur les casiers.

Des poubelles ludiques pour encourager la propreté au parc Bazin

Inciter les habitants à jeter leurs déchets en installant des marelles devant les poubelles du parc Bazin ? C'est l'une des idées sélectionnées parmi les quinze projets retenus pour le 3e arrondissement. L'objectif : encourager la propreté dans les espaces publics tout en rendant le tri des déchets plus attractif et ludique. Le budget alloué à ce projet est fixé à 5 000 euros.

Des bancs de l'amitié dans les parcs Bazin et Sisley

Une enveloppe de 14 000 euros servira à installer des bancs de l'amitié au sein des parcs Bazin et Sisley. Principalement destinés aux enfants, ces bancs colorés viseront à favoriser les rencontres : "On va s'asseoir sur un banc de l'amitié pour montrer que même timide ou seul, on peut avoir envie de jouer ou de discuter avec les autres enfants."

Des aménagements dans les écoles

Enfin, parmi les quinze projets retenus, deux concernent les écoles du 3e arrondissement. Un budget de 10 000 euros permettra d'installer un parasol fixe dans la cour de l'école Jules Verne. Une solution pour offrir de l'ombre aux enfants en attendant la végétalisation de la cour prévue l'année prochaine. Un budget de 19 000 euros, dédié à l'installation de mobilier de plein air et de vélos, sera quant à lui alloué à l'école Rabatel.

Autres projets retenus :

Végétaliser les abords de l'avenue Lacassagne

Améliorer l'éclairage du passage entre les rues Moncey et Paul Bert

Aménager le restaurant social la tablée des Gones

Un terrain de pétanque et une pergola place Saint-Anne

Un grand trampoline au parc Sisley

Rénover les toilettes des Halles Paul Bocuse

Des panneaux en langue des signes au parc Bazin

Installer des nichoirs à chauves-souris dans le quartier Villette Paul Bert

Rénover l'aire de jeu du parc Bazin

