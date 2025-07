Aurore Bergé au chevet des commerçants avec Pierre Oliver : "Étonnant" juge Grégory Doucet

Le maire de Lyon juge "étonnant" que la ministre chargée de l'Égalité femmes-hommes ait rendu visite aux commerçants du 2e arrondissement accompagnée de Pierre Oliver, avant d'aller lancer les Eurogames organisés à Lyon.

Suite et (certainement) fin de l'épisode de tensions entre le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet et la ministre en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Quelques heures avant de lancer officiellement les Eurogames à l'Hôtel de Ville ce mercredi après-midi, l'élue Renaissance arpentait les commerces la rue de la Charité, accompagnée du maire LR du 2e arrondissement, et candidat aux élections municipales de 2026, Pierre Oliver.

Lire aussi : "Je ne sais pas de quoi il a peur" : en visite à Lyon, la ministre Aurore Bergé tacle Grégory Doucet

"L'agenda de la ministre a été construit d'une manière un peu étonnante"

Une balade qui a suscité la colère dans l'exécutif écologiste mardi soir. Colère à laquelle la ministre a répondu ce matin devant la presse : "Je ne sais pas de quoi il a peur (...) Si le maire de Lyon est fébrile, c'est son problème." Dans la foulée, Grégory Doucet a répondu aux questions de nos confrères de Tribune de Lyon, en marge de l'ouverture des Eurogames.

S'il a salué le déplacement d'Aurore Bergé, "signe de reconnaissance de l'engagement du territoire", le maire considère que "l'agenda de la ministre a été construit d'une manière un peu étonnante". Et d'ajouter auprès de nos confrères : "Je suis moi-même surpris qu'elle ait pris le temps et surtout qu'elle ait commencé son passage à Lyon par une déambulation avec Pierre Oliver."

"J'espère qu'elle aura pris le temps de regarder ce qui est fait par la municipalité et la Métropole"

Un ton plus cordial et républicain que les éléments de langage de son entourage parus dans la presse mardi soir, qui accusait la ministre de faire campagne pour le maire du 2e aux frais du contribuable. Aurore Bergé était en effet bien loin des prérogatives de son ministère lorsqu'elle est allée interroger les commerçants d'Ainay sur leurs difficultés, notamment liées à la circulation. Difficile de ne pas y voir un petit coup de main apporté à son ami de longue date Pierre Oliver, tout sourire et en retrait pendant cette brève visite.

Le maire de Lyon a néanmoins tenu à répondre à nos confrères sur le fond, en défendant son action sur le commerce. "J'espère qu'elle aura pris le temps de regarder ce qui est fait par la municipalité et la Métropole, et qu'elle puisse en tirer quelques expériences à partager au niveau gouvernemental", a-t-il lancé. Et d'ajouter : "J'aurais été très heureux de lui évoquer ce que beaucoup de commerçants réclament, à savoir la possibilité d'encadrer les baux commerciaux."