Arkema, le géant de la chimie française, s’associe avec EDF pour un contrat d’approvisionnement d’électricité sur son site de Jarrie en Isère. Une solution stable sur la durée et pauvre en CO 2 pour l’entreprise.

L'entreprise de chimie française Arkema et le fournisseur d'électricité EDF ont signé, le 2 juillet dernier, un protocole d’accord fixant les principes d’un contrat d’approvisionnement en électricité pour le site industriel de Jarrie, en Isère, pour une durée de dix ans, à compter du 1er janvier 2026.

Le futur contrat, devant être finalisé d’ici fin septembre, couvre une partie des besoins électriques du site, avec des mécanismes équilibrés de partage des risques et profits entre les deux partenaires. Arkema pourra également recourir à des garanties d’origine nucléaire, garantissant une électricité à faible émission de CO₂.

Des retombées industrielles et environnementales pour Arkema

Selon Marc Schuller, le directeur général d’Arkema, "la visibilité sur le long terme du coût de la fourniture d’électricité contribue à sécuriser le site pour la poursuite de ses activités eau oxygénée, chlorate et perchlorate".

De son côté, Marc Benayoun, directeur exécutif d’EDF, insiste sur la volonté d’accompagner la souveraineté énergétique et industrielle de la France, tout en assurant un approvisionnement compétitif à faible empreinte carbone. "Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’engagement d’EDF d’accompagner les industriels avec une énergie bas carbone et compétitive, favorisant la souveraineté industrielle et énergétique du pays."

Le site de Jarrie en Isère, spécialisé dans notamment la production d’eau oxygénée et de chlorates, gagne ainsi en stabilité financière et énergétique. Et ce alors que les coûts de l’électricité pèsent de plus en plus sur la compétitivité industrielle. Ce partenariat s’inscrit aussi dans la stratégie d’EDF de sécuriser ses clients industriels sur le long terme.

À lire aussi : EDF va construire la centrale solaire flottante sur ouvrage hydroélectrique la plus puissante de France en Isère