"Je ne sais pas de quoi il a peur" : en visite à Lyon, la ministre Aurore Bergé tacle Grégory Doucet

La ministre Aurore Bergé s'est rendue ce mercredi auprès des commerçants du 2e arrondissement de Lyon, accompagnée de Pierre Oliver. Une visite inattendue, qui avait tout l'air d'un petit coup de pouce d'une ministre à un ami.

"Un acte de campagne électorale." Mardi après-midi, l'entourage du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, bouillonnait. Quelques heures plus tôt, il apprenait que la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, dans le Rhône pour le lancement des Eurogames à Lyon, se rendrait le lendemain en visite auprès des commerçants du 2e arrondissement... accompagnée du maire LR et candidat aux élections municipales de 2026, Pierre Oliver.

"C'est sidérant d'essayer de monter une polémique"

Bien loin des thématiques dont elle est en charge à son ministère, l'élue Renaissance s'est ainsi rendue auprès de plusieurs commerçants de la rue de la Charité, encadrée par Stéphane Borne, président de l’association My Ainay Charité. Et s'il est vrai que les commerçants lyonnais ne se font jamais prier pour attribuer la baisse de leur chiffre d'affaires et leurs diverses difficultés aux politiques écologistes, Aurore Bergé n'a pas manqué de les emmener sur ce terrain, de façon plus ou moins subtile.

Difficile de ne pas y voir (au moins) un coup de main apporté à son ami de longue date Pierre Oliver, tout sourire et en retrait pendant cette brève visite. D'autres, comme les proches de Grégory Doucet, y voient même un acte de campagne plus officiel. "Je ne suis pas là pour annoncer quoi que ce soit pour les élections municipales", a tenté de désamorcer la ministre. Et d'ajouter : "Je réponds à l'invitation d'un maire que je connais bien, c'est important d'être à l'écoute des préoccupations des Français."

Grégory Doucet est "très fragile car il suscite un fort rejet à Lyon" juge Pierre Oliver

Relancée sur la réaction qu'a suscitée sa virée commerces à l'Hôtel de Ville, la ministre a assuré : "Je ne comprends pas (...) Je ne sais pas de quoi il a peur sinon d'écouter les commerçants (...) C'est sidérant d'essayer de monter une polémique parce que je réponds à l'invitation d'un maire. Si le maire de Lyon est fébrile, c'est son problème."

Pierre Oliver n'a pas manqué lui non plus de tacler un Grégory Doucet "très fragile car il suscite un fort rejet à Lyon". Et d'évoquer une simple "visite d'Aurore Bergé que je connais depuis 15 ans". La ministre poursuit ce mercredi, puis ce jeudi, un programme très politique avec notamment une rencontre avec le maire Horizons de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, et une soirée avec l'équipe des Lyonnes, dont la fondatrice est une farouche opposante aux écologistes.