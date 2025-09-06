Un anniversaire en musique pour les 20 ans de l’Épicerie Moderne 

Cela fait cette année deux décennies que L’Épicerie Moderne s’attache à célébrer la culture, pas celle qui éloigne mais bien celle qui rassemble, sans gêne, les genres et les gens.

Cette salle de concert feyzinoise affiche une programmation définitivement engagée pour faire de la culture une chose accessible et ouverte à tous. À l’affiche en ce début d’année : le 17 octobre, Sophye Soliveau, nommée aux Victoires du Jazz 2025, qui allie sa harpe avec sa voix pour obtenir des “sonorités de soul et de RNB”. Le 12 décembre, on assistera à l’aboutissement d’une collaboration entre Birds in Row (post hardcore), Louisahhh et Maelstrom (techno punk) - de cette rencontre est né un album, à paraitre le 3 novembre prochain.

Epicerie Moderne - 2025 ©VincentAssie

Depuis 2018, cet espace créatif est labellisé “Scène de musiques actuelles”, label qui permet de valoriser les lieux mettant en avant des musiques actuelles, et plus particulièrement les artistes émergents. Portée depuis 2005 par les bénévoles de l’AMAF (Association des Musiques Actuelles de Feyzin), l’Épicerie Moderne propose des concerts, mais également d’autres rendez-vous culturels variés - des ateliers pour les enfants, des expositions, des rencontres musicales, des séances accompagnements pour les artistes (professionnels ou amateurs) - toujours dans l’objectif de démocratiser un peu plus la culture en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'Épicerie Moderne © Milena Makhlouf

En 20 ans d’existence, l’Épicerie Moderne semble s’être fait une place bien confortable sur la scène culturelle lyonnaise (et alentour). Afin de fêter cette deuxième décennie-anniversaire comme il se doit, vous êtes conviés à Feyzin les vendredis et samedi 26 et 27 septembre pour une programmation musicale qui met à l’honneur des artistes aussi variés que "pointus", des ateliers découvertes et des expositions. Le vendredi 26 septembre, vous pourrez par exemple découvrir Walter Astral, un duo “électro cosmique”, au croisement de la pop folk, de l’électro et de la house. On retrouvera également Lulu van Trapp, un autre groupe qui refuse les étiquettes réductrices mais que l’on peut situer entre punk, rock et pop.