Au-delà de l'image : le premier avion 100 % électrique à Lyon

Le premier avion 100 % électrique à l’essai à l’aéroport de Lyon-Bron.

Vinci Airports a inauguré son premier avion 100% électrique @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

“Ce petit avion que vous voyez ici, c’est le début du transport aérien du futur”, se réjouissait, Jean-Luc Charron, président de la Fédération française aéronautique (FFA). Mercredi 24 mai, Vinci Airports, en partenariat avec la FFA, les municipalités de Bron, Chassieu, Décines-Charpieu et Saint-Priest, ainsi que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté son premier avion 100 % électrique. Baptisé Velis Electro, ce nouvel engin, possédant deux places, s’inscrit dans une démarche environnementale neutre en carbone, désormais indispensable pour relever les défis de la transition énergétique du secteur aéronautique.Avec une autonomie de 57 minutes pour 4 300 kg, le Velis Electro est surtout destiné à être piloté par les apprentis des écoles aéronautiques. En plus d’être un avion “révolutionnaire” bas carbone, le Velis Electro permet un vol quasiment silencieux, excepté le bruit des hélices au décollage et à l’atterrissage, bien moins assourdissant que les anciens modèles. Depuis plusieurs mois déjà, des associations de riverains réclamaient des normes environnementales auprès des élus des quatre communes concernées à proximité de l’aéroport de Bron, notamment pour limiter les nuisances sonores dues aux avions. “Ses performances aéronautiques sont convenables, mais Velis Electro est surtout un outil de paix par le silence pour les riverains”, affirme le président de la FFA. L’avion coûte environ 200 000 euros au total et sa location 3 000 euros par mois pour 24 heures de vol.