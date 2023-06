En avril 2022, un cycliste de 35 ans avait perdu la vie après avoir été renversé par un automobiliste de 89 ans. Vendredi 9 juin, le conducteur a été condamné à un an de prison avec sursis.

C'est un drame qui avait ému tout le Beaujolais. Le 17 avril 2022, Nicolas Chaverot avait perdu la vie alors qu'il circulait sur son VTT électrique, renversé par un automobiliste entre Saint-Marcel-l'Eclairé et Tarare sur la RD 38. Comme le rapporte Le Progrès, vendredi 9 juin s'est tenu le procès du conducteur de 89 ans au moment des faits.

Si l'enquête qui a suivi l'accident n'a pas permis de déterminer précisément les circonstances du drame, les proches de la jeune victime attendaient que justice soit rendue au tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Interdiction de conduire pendant 5 ans

L'accusé, âgé de 90 ans aujourd'hui n'était pas présent, trop faible pour se déplacer et resté auprès de sa compagne, "en état de mort imminente" selon l'avocat du prévenu Maître Aymeric Curis.

Le nonagénaire a finalement été condamné à un an de prison avec sursis et a vu son permis être annulé. Il lui est également interdit de conduire pendant cinq ans et devra, via son contrat d'assurance, indemniser la partie civile.