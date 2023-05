Le premier avion 100% électrique à l’essai à l’aéroport de Bron

Vinci Airports a présenté son premier appareil 100 % électrique à l'aéroport de Lyon-Bron mercredi 24 mai, destiné aux écoles d'apprentissage.

"Ce petit avion que vous voyez ici, c’est le début du transport aérien du futur", se réjouissait, Jean-Luc Charron, président de la Fédération française aéronautique (FFA). Mercredi 24 mai, Vinci Airports, en partenariat avec la FFA, les municipalités de Bron, Chassieu, Décines-Charpieu et de Saint-Priest, ainsi que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté son premier avion 100 % électrique, qui sera mis à disposition des écoles de pilotage à l'aéroport de Lyon Bron. Baptisé Vélis Electro, cet avion dernière génération, s'inscrit dans "une révolution de la décarbonation", a insisté Nicolas Notebaert, président de Vinci Airports. 100 % électrique donc, l'engin qui n'émet aucune émission, est "désormais indispensable pour relever ensemble les défis de la transition énergétiques", appuie le président de Vinci.

Vinci Airports a inauguré son premier avion 100% électrique @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

L'avion 100% électrique en plein atterrissage à l'aéroport de Bron, mercredi 24 mai @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

Moins bruyant pour les riverains

En plus d'être un engin "révolutionnaire" bas carbone, Vélis Electro permet un vol quasiment silencieux, si ce n'est que le bruit des hélices au décollage et à l'atterrissage. "Dans l'étude de cet accomplissement, nous avons évidemment pris en compte les associations de riverains, qui nous ont fait part des nuisances sonores", a souligné Annie Lornage conseillère de Chassieu, en lieu et place de Jean-Jacques Sellès, maire de Chassieu. Depuis plusieurs mois déjà, des associations de riverains réclamaient des normes environnementales auprès des élus des quatre communes concernées à proximité de l'aéroport de Bron, notamment pour limiter les nuisances sonores dues aux avions. Selon les quatre maires partenaires, les mesures répondent aux demandes des riverains. "On propose désormais une nouvelle gamme d'aviation décarbonée, de haute technologie et respective du territoire", a souligné Jérémie Bréaud, maire de Bron.

"Un outil de paix et de silence" Jean-Luc Charron, président de la Fédération française aéronautique (FFA)

"Ces performances aéronautiques sont convenables mais Vélis Electro est surtout un outil de paix par le silence pour les riverains", affirme le président de la FFA. Pour l'heure, cet avion électrique est le seul à compléter la flotte d'engins thermiques et bruyants, qui empruntent également le tarmac de l'aéroport de Bron.

57 minutes d'autonomie

Le nouvel avion biplace signé Pipistrel - une société de production d’avions ultralégers slovène - est capable de voler pendant 57 minutes. À noter qu'une minute de recharge équivaut à une minute d'autonomie. Les futurs pilotes s'essayeront dans les airs, au côté de pilotes aguerris, dans les semaines à venir. "C'est uniquement pour la formation de base pour faire des tours de piste et c'est un avion qui est très démonstratif en vol", a indiqué Bernard Daval, vice-président du centre interclubs de Lyon-Bron.

L'un des pilotes formés à l'avion électrique @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

Le rechargement de l'avion électrique @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

