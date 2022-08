Au cinéma Lumière Bellecour, 7 films de Truffaut diffusés jusqu'au 23 août

Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo dans “La Sirène du Mississipi” de François Truffaut (1969)

Depuis le 3 août et jusqu'au 23, le cinéma propose des séances de 7 films en version restaurée de François Truffaut.

Pour la première fois sortent au cinéma les versions restaurées de 7 longs-métrages du célèbre réalisateur de la Nouvelle Vague, diffusés entre 1967 et 1978 par les "Artistes associés", filiale française de la compagnie américaine United Artists. Le cinéma Lumière Bellecour en propose des séances depuis le début du mois.

7 films sortis entre 1967 et 1978

Au programme donc, jusqu'au 23 août, ces 7 films sortis qui ont marqué les « années d'or » de François Truffaut, et dont le genre va du « drame d'époque » à la « chronique contemporaine » : La mariée était en noir (1968), La sirène du Mississipi (1969), L'enfant sauvage (1970), L'Histoire d'Adèle H (1975), L'argent de poche (1976), L'homme qui aimait les femmes (1977) et La chambre verte (1978). Y figurent les plus grandes actrices françaises de l'époque, comme Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Nathalie Baye ou Jeanne Moreau

Les horaires sont disponibles sur le site Internet des Cinémas Lumière.