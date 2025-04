Un début d'émeute a nécessité l'intervention des forces de l'ordre au CRA 2 de Lyon, lundi 14 avril. L'origine de la colère provient de la nourriture servie.

Plusieurs détenus du centre de rétention administrative (CRA) 2 de Lyon Saint-Exupéry ont créé le désordre dans l'enceinte de l''établissement, lundi 14 avril. Mécontents du repas servi ce soir-là, à savoir chou-fleur et quenelles lyonnaises, un groupe d'individus, s'est rebellé en jetant leurs plateaux, rapportent nos confrères du Progrès, confirmant une information d'Europe 1.

L'usage de gaz lacrymogène a été nécessaire pour rétablir l'ordre et reconduire les détenus dans leurs blocs. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer chez les policiers et les détenus, indique à nos confrères la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN).

Lire aussi : La justice rejette la demande de fermeture du CRA 2 de Lyon Saint-Exupéry

Un feu vite maîtrisé dans l'un des blocs

Dans un second temps, un détenu algérien aurait masqué la vue des caméras de vidéosurveillance et ensuite allumé un incendie, rapidement éteint, dans l'un des blocs. Il a été placé en chambre d'isolement et une procédure judiciaire devrait être engagée contre lui.

Au cours de cet incident, des retenus algériens se sont questionnés sur la présence au sein du CRA, en écho à la crise diplomatique entre Paris et Alger compliquant grandement leur expulsion.

Lire aussi : Reportage dans le centre de rétention administrative 2 de Lyon : "l'état d'esprit a changé"