La Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) a annoncé qu'elle se rendrait ce lundi 21 avril à Bron pour son opération annuelle "œufs de Pâques pour nids-de-poule."

Depuis cinq ans, chaque week-end de Pâques, la Fédération française des motards en colère alerte les pouvoirs publics sur le mauvais état du réseau routier français. Cette année encore, la FFMC 69 manifesteraundi 21 avril à Bron, au niveau de la rue des Deux Fermes, pour leur opération "œufs de Pâques pour nids-de-poule".

"Nous demandons au gouvernement d’augmenter les budgets alloués aux collectivités locales pour l’entretien des routes et de mettre en place plus d’aménagements pour protéger les usagers vulnérables", explique la FFMC dans son communiqué de presse. Avant de poursuivre : "Les nids-de-poule sont causés par le manque d’entretien des routes et par le vieillissement de leur revêtement."

Selon une étude du World Economic Forum, citée dans le communiqué de presse, la France est passée de la 1re à la 18e place mondiale en huit ans pour l’état des routes. Ainsi, les motards de la FFMC 69 décoreront les nids-de-poule d'oeufs de Pâques pour se faire entendre.