Une récente étude menée sur 5 000 victimes d'accident montre que les blessures peuvent parfois être plus graves chez les conducteurs de trottinettes que chez les usagers du vélo ou de la moto. Le nombre de patients admis à l'hôpital après un accident de trottinette a également triplé en quatre ans. Lyon Capitale avait eu accès à quelques chiffres relatifs aux accidents de trottinette électrique, voici ce qu'on en sait.

En décembre dernier, deux adolescents de 15 et 17 ans, Iris et Warren, disparaissaient après s'être fait renversés par une ambulance sur les quais de Saône. Depuis, des mesures ont été mises en place pour tenter de résoudre ce problème des trottinettes électriques, bridées à 20km/h, en les interdisant aux mineurs notamment. Entre-temps, une étude menée par les médecins de l'APHP, Sorbonne Université et l'Inserm, a confirmé la dangerosité de ces nouveaux moyens de transport. D'après cette étude, la menace n'est pas seulement liée à la dangerosité du véhicule mais également à la négligence de ses utilisateurs.

Moins de 25% avec un casque au moment de l'accident

Ceci est notamment expliqué par le port non-obligatoire d'un casque, ce qui engendre de nombreux accidents parfois graves. Selon ce même rapport, les conducteurs d’EDPM (nouveaux engins de déplacement personnel motorisés) présentaient un traumatisme sévère dans 45,5 % des cas contre 39,7 % pour les conducteurs de moto et 47,3 % pour les cyclistes. Ils sont deux fois plus à risque de présenter des traumatismes crâniens, plus graves que ceux des motocyclistes, sans doute car seulement moins de 25 % portent un casque au moment de l’accident, souligne l’étude.

Plus de blessés au visage lors d'accidents de trottinette électrique

Selon des chiffres de 2019 consultés par Lyon Capitale, 1197 blessés ont été comptabilisés dans le Rhône. Parmi eux, 372 étaient notamment blessés à la tête, soit plus que lors d'accidents de vélo (333 blessés à la tête). Les membres supérieurs et inférieurs sont également particulièrement touchés (690 et 543), comme la face, touchée lors de 43% des accidents en trottinette électrique.