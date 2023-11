Le onzième loup de l'année abattu dans la Drôme

Un loup a été prélevé ce 1er novembre à Beaurières par la louveterie du département.

Après l'attaque du 17 octobre, la louveterie est de nouveau intervenue dans la Drôme dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit du 165e loup tué en France en 2023 et du 11e rien que dans la Drôme.

Ainsi, l'alerte a été donnée par un éleveur de moutons de la commune de Beaurières craignant pour ses bêtes. L'animal, qui était "en situation d'attaque" d'après la préfecture, a été tué par le tir d'un lieutenant de louveterie.

Un nombre de loups en expansion

Depuis une dizaine d'année, la population de loups n'a cessé d'augmenter en France, passant de 200 spécimens en 2012 à près de 700 en 2022. Aujourd'hui, on comptabiliserait 1 104 individus sur le territoire national, selon l'Office français de la biodiversité (OFB). En conséquence, de plus en plus d'éleveurs voient leurs troupeaux attaqués, ne manquant pas de montrer leur mécontentement.

Par ailleurs, la grande majorité des loups se trouveraient dans le Sud-Est du pays, bien que certains individus aient été repérés dans la Somme ou les Ardennes. Depuis un arrêté d'octobre 2020, le nombre de loups pouvant être tués en France sur une année est fixé à 209.