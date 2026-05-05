La boucherie Le Vaillant, située au 3 rue Edouard Vaillant à Villeurbanne, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

Depuis ce lundi 4 mai, la boucherie Le Vaillant à Villeurbanne, est fermée administrativement. Une fermeture qui fait suite à un contrôle de la préfecture du Rhône le 28 avril dernier. Durant ce contrôle, les agents ont relevés des "manquements graves aux règles d'hygiènes".

A lire aussi : Ce commerce alimentaire de Vénissieux sous le coup d'une fermeture administrative

Le boucher-traiteur possédait notamment des denrées périmées et le personnel n'avait pas été formé à l'hygiène. "Le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux et des équipements" a également été relevé. Déjà mis en demeure le 20 mars dernier, le commerce a ainsi été fermé en urgence par la préfecture.

Pour pouvoir de nouveau accueillir ses clients, la boucherie devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 25. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations" conclut la préfecture dans son arrêté.

Lire aussi : Lyon : cette épicerie fermée par la préfecture pour la 6e fois en deux ans