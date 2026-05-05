Actualité

Villeurbanne : cette boucherie halal fermée d'urgence pour manque d'hygiène

  • par LR

    • La boucherie Le Vaillant, située au 3 rue Edouard Vaillant à Villeurbanne, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

    Depuis ce lundi 4 mai, la boucherie Le Vaillant à Villeurbanne, est fermée administrativement. Une fermeture qui fait suite à un contrôle de la préfecture du Rhône le 28 avril dernier. Durant ce contrôle, les agents ont relevés des "manquements graves aux règles d'hygiènes".

    A lire aussi : Ce commerce alimentaire de Vénissieux sous le coup d'une fermeture administrative

    Le boucher-traiteur possédait notamment des denrées périmées et le personnel n'avait pas été formé à l'hygiène. "Le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux et des équipements" a également été relevé. Déjà mis en demeure le 20 mars dernier, le commerce a ainsi été fermé en urgence par la préfecture.

    Pour pouvoir de nouveau accueillir ses clients, la boucherie devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 25. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations" conclut la préfecture dans son arrêté.

    Lire aussi : Lyon : cette épicerie fermée par la préfecture pour la 6e fois en deux ans

    à lire également
    Musée Lumière à Lyon
    Lyon : la Villa Lumière et le Hangar du Premier-Film présélectionnés pour le Monument préféré des Français

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Musée Lumière à Lyon
    Lyon : la Villa Lumière et le Hangar du Premier-Film présélectionnés pour le Monument préféré des Français 11:22
    Villeurbanne : cette boucherie halal fermée d'urgence pour manque d'hygiène 11:05
    Une conseillère Grand Coeur lyonnais condamnée pour prise illégale d'intérêts 10:40
    Corruption à la faculté de médecine Lyon sud : le procès s'ouvre ce mardi 10:24
    avion easyjet lyon (@VG)
    Vol Lyon-Naples : EasyJet condamné pour un refus d'embarquer une passagère 09:44
    d'heure en heure
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    Lyon : Yasmine Bouagga et Sophia Popoff prennent la tête du groupe écologiste au conseil municipal 09:25
    De nouvelles portes incendiées à Décines malgré la présence policière 08:45
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Une femme mortellement percutée par un train en gare de Saint-Priest 08:16
    GrandLyon Habitat lance un vaste diagnostic pour améliorer l’accessibilité de ses résidences 08:00
    orages
    Orages violents : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:36
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi pluvieux à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:14
    Bastien Joint
    Bastien Joint se félicite de reprendre la main sur les permis de construire à Caluire-et-Cuire 07:00
    Un salon de coiffure de Rillieux-la-Pape fermé pour travail dissimulé 04/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut