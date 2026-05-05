De nouvelles portes incendiées à Décines malgré la présence policière

Les forces de l’ordre constatent les dégâts dans le quartier de Sully à Décines-Charpieu @RB

Dans le quartier du Prainet, à Décines, les incendies d’intimidation se poursuivent. Deux nouvelles adresses ont été ciblées rue Sully ce week-end.

La tension reste vive dans le quartier du Prainet, à Décines-Charpieu. Malgré la présence renforcée des forces de l'ordre ces derniers jours, de nouveaux incendies volontaires ont visé des habitations ce week-end.

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Selon nos confrères du Progrès, dimanche à l’aube, la porte d’un appartement situé rue Sully a été aspergée de liquide inflammable avant d’être incendiée. Quelques heures plus tard, vers 4 heures du matin lundi, une autre tentative a visé un immeuble de la même rue. Deux individus auraient pris la fuite après avoir été dérangés, abandonnant sur place un jerrican d’hydrocarbures.

Depuis dix jours, cette série d’actes d’intimidation se répète presque chaque nuit dans ce secteur, sur fond de tensions liées au trafic de stupéfiants. Le premier épisode avait été marqué par des tirs qui avaient blessé une passante touchée par une balle perdue.