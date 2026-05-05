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Hôpital Lyon Sud.

Corruption à la faculté de médecine Lyon sud : le procès s'ouvre ce mardi

  • par Romain Balme

    • Le procès visant Karim M'Barek, directeur administratif et financier de la faculté de médecine s'ouvre ce mardi à Lyon, pour trois jours.

    C'est une affaire qui avait secoué la faculté de médecine Lyon sud. Le 2 juillet 2021, Karim M’Barek, directeur administratif et financier de la faculté était mis en examen pour corruption, favoritisme, escroquerie et détournement de fonds publics et placé en détention provisoire. Selon nos confrères du Progrès, son procès s'ouvre aujourd'hui pour trois jours devant le tribunal correctionnel de Lyon. Karim M'Barek est accusé d'avoir reçu plusieurs centaines de milliers d’euros de la part de ses fournisseurs.

    En échange, ceux-ci obtenaient des marchés ou des travaux non justifiés, notamment dans le secteur du BTP et du nettoyage. La police aux frontières (PAF) avait commencé à s'intéresser à lui par le biais d’une enquête pour travail dissimulé et emploi de travailleurs en situation irrégulière, visant une société de nettoyage.

    Le suspect était en poste depuis quinze ans

    En partie civile figure l'Université de Lyon, dont est rattachée la faculté de médecine. L'objectif de cette audience, comprendre comment Carole Burillon, doyenne de la faculté jusqu'en 2022, n'a pas eu connaissance de ces faits. En poste depuis quinze ans, Karim M'Barek était pourtant considéré comme un élément essentiel de l'organisme.

    A noter que dans un autre dossier, Carole Burillon devenue depuis conseillère métropolitaine Grand Cœur lyonnais a été condamnée pour prise illégale d'intérêts, pour avoir avantagé la société de son mari dans le cadre de son travail aux Hospices Civils de Lyon.

    Lire aussi : Lyon : une épreuve de médecine annulée après un "bug technique"


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