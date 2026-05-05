Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le drame s’est produit lundi soir près de Lyon. Une femme d’une quarantaine d’années est décédée, entraînant d’importantes perturbations du trafic ferroviaire.

Un nouvel accident mortel s’est produit lundi soir en gare de Saint-Priest. Vers 21h30, une femme d’une quarantaine d’années a été percutée par un train, selon nos confrères du Progrès. À l’arrivée des secours, la victime était déjà décédée. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place.

Les circonstances exactes du drame restent pour l’instant inconnues et devront être éclaircies par l’enquête.

L’accident a provoqué d’importantes perturbations sur le réseau ferroviaire : la circulation des TER de la ligne Grenoble-Lyon a été interrompue dans les deux sens, a indiqué la SNCF.