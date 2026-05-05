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Illustration logement. (@WilliamPham)

GrandLyon Habitat lance un vaste diagnostic pour améliorer l’accessibilité de ses résidences

  • par LR

    • Le bailleur social accélère sa politique en faveur des seniors et des personnes en situation de handicap avec une campagne inédite d’évaluation de l’accessibilité de centaines d’allées.

    Depuis dix ans, GrandLyon Habitat développe une stratégie en faveur du vieillissement et du handicap. En 2025, l’organisme a franchi une nouvelle étape en lançant une campagne d’envergure pour analyser l’accessibilité de 600 à 800 allées dans plus de 150 résidences, depuis l’entrée jusqu’à la porte des logements. Chaque année, plus de 500 ménages de plus de 65 ans sont suivis, tandis que 150 logements sont adaptés grâce à l’intervention d’un ergothérapeute.

    Plus de 400 allées ont déjà été diagnostiquées, avec près de 200 points de contrôle par site : accès aux bâtiments, dimensions des ascenseurs, signalétique ou luminosité. L’objectif est triple : mieux répondre aux obligations réglementaires, anticiper les travaux et affiner l’attribution des logements selon les besoins.

    Cette opération de 237 000 euros a été financée à près de 50 % par le Fonds de soutien à l’innovation.

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