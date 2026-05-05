Le groupe écologiste au conseil municipal de Lyon sera présidé par Yasmine Bouagga et Sophia Popoff.

Nouveau tandem à la tête du groupe Les Écologistes à la Ville de Lyon. À l’issue d’un vote interne réunissant ses 64 membres, Yasmine Bouagga et Sophia Popoff ont été élues coprésidentes. Elles succèdent à Gautier Chapuis et Philomène Récamier, en poste depuis 2022.

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La maire du 1er arrondissement et l'adjointe au maire chargée de l'aménagement de l'espace public, de la végétalisation, de la biodiversité et de la condition animale "porteront la voix de l'écologie politique au sein du Conseil municipal et auprès des arrondissements" explique le groupe dans un communiqué de presse.

Les deux coprésidentes auront pour mission d’assurer le suivi politique des dossiers municipaux et d’animer le groupe avec l’appui d’un bureau composé de Sylvain Godinot, conseiller délégué au Maire de Lyon en charge du logement social, Victor Chotin, conseiller du 3e arrondissement et membre de Voix Commune, et Mylène Sinang Ndouyong, écologiste et conseillère du 8e arrondissement. "La composition du bureau reflète la diversité du groupe des élu.es, des parcours et des formes d’engagement citoyen" estiment les écologistes.