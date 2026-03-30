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Le maire de Lyon, Grégory Doucet et le président de la Métropole, Bruno Bernard. (@NC)

Après leur condamnation, Grégory Doucet et Bruno Bernard font appel contre Lyon People

  • par Romain Balme

    • Ils avaient accusé LyonPeople de diffamation, sans succès. Grégory Doucet et Bruno Bernard font appel de la décision de la justice qui les condamne à verser 1 500 euros aux deux prévenus.

    Grégory Doucet et Bruno Bernard ont fait appel de la décision de la chambre de la presse du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 17 mars dernier, rapportent nos confrères de LyonMag. Les deux élus avaient porté plainte pour diffamation à l'encontre du média Lyon People. Pourtant, ce sont bien Grégory Doucet et Bruno Bernard qui ont été condamnés à verser 1500 euros aux deux prévenus, relaxés. Il s'agit de Marc Engelhard, directeur de la rédaction, ainsi que Nicolas Winckler, directeur de la publication du magazine.

    Pour rappel, l'affaire débute le 16 février 2025. Le média Lyon People publie un article, deux jours après la mort de deux jeunes garçons lors d'un tragique accident de la circulation à Lyon.

    Les deux frères d'une vingtaine d'années avaient été percutés par une voiture alors qu'ils circulaient à trottinette, à l'angle de l'avenue Félix-Faure et de la rue du Lac, dans le 3e arrondissement. Lyon People avait alors publié un article titré : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience."

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