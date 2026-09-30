Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

Ce mercredi 30 septembre 2026 le temps s'annonce mitigé à Lyon avec des nuages et quelques averses attendues.

Pour ce dernier jour du mois de septembre, davantage de nuages seront présents dans le ciel de l'agglomération lyonnaise. Ce mercredi 30 septembre le soleil alternera avec des éclaircies tout au long de la journée tandis que quelques averses seront possibles.

Côté températures le temps s'annonce plutôt lourd. S'il fait déjà 22 degrés ce mercredi matin il fera 26 degrés dans l'après-midi. Des valeurs 5 à 6 degrés au desssus des normales de saison.