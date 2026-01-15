Le secrétaire général national de la FNSEA était présent aux côtés des agriculteurs mobilisés à Lyon. Crédit : Loane Carpano

Jeudi 15 janvier, les agriculteurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs se sont mobilisés sur le quai Augagneur à Lyon pour protester contre l'accord entre l'UE et les pays du Mercosur.

Les tracteurs ont remplacé les voitures sur le quai Augagneur ce jeudi 15 janvier à Lyon. Au total, 130 tracteurs et près de 300 agriculteurs ont convergé vers la Métropole de Lyon ce matin, avant de gagner le quai du 3e arrondissement. Si les revendications sont lourdes, c'est dans une ambiance festive que la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes attendent le retour de la délégation reçue en préfecture en début d'après-midi.

En face du crépitement du barbecue installé sur le quai, le secrétaire général de la FNSEA national Hervé Lapie, donne le ton : "Cela fait deux ans et demi que nous sommes au combat pour trouver des solutions(...) Tous les États autour de nous son entrain de réaffirmer leur agriculture et la France, elle, baisse le pavillon", martèle le secrétaire général.

Si les deux syndicats agricoles dénoncent principalement l'accord UE-Mercosur, la FNSEA s'oppose également à certaines contraintes environnementales qui "emmerdent les agriculteurs". Le syndicat demande notamment la régulation du loup et la mise en vigueur de la loi Duplomb, une loi contestée au sein même des syndicats agricoles pour son impact environnemental toxique.

"C'est de la concurrence déloyale et c'est un danger pour les consommateurs"

Néanmoins, Florian, un agriculteur et producteur de céréales mobilisé à Lyon le rappelle, la principale revendication reste l'accord entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur : "Nous ne voulons pas que des produits qui ne respectent pas les normes françaises soient importés dans notre pays et en Europe", déplore le membre du syndicat des Jeunes Agriculteurs. Il ajoute: "C'est de la concurrence déloyale et c'est un danger pour tous les consommateurs français."

Même combat pour un jeune agriculteur en cours d'installation vers Tarare : "Signer cet accord c'est signer notre mort, c'est signer la mort de l'agriculture française", alerte-t-il. Car si le gouvernement a affirmé désapprouver l'accord Mercosur, les agriculteurs attendent désormais des actes : "Nous attendons que l'Etat fasse pression sur l'Europe pour faire refuser cet accord", explique l'agriculteur syndiqué.

L'accord Mercosur prévoit la libre circulation de biens entre l'Europe et les pays du Mercosur, à savoir l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Avec ce traité, les pays du Mercosur devraient exporter davantage de produits alimentaires et agricoles vers l'Union européenne, sans pour autant en respecter les mêmes règlementations que les pays européens. De nombreuses filières seraient néanmoins gagnantes avec la mise en place du traité. C'est notamment le cas de la viticulture, de la filière laitière, mais aussi du luxe et de l'automobile.

Près de 300 agriculteurs étaient mobilisés sur le quai Augagneur à Lyon. Crédit : Loane Carpano

"Peu de réponses"

Accueillie en préfecture, la délégation d'agriculteurs s'est entretenu avec la préfète sur plusieurs sujets cet après-midi : "Nous allons demander la simplification de toutes les tâches administratives qui nous plombent, et puis bien sûr nous allons aborder le thème du Mercosur et de la réduction des aides aux agriculteurs", explique un agriculteur de la FNSEA. "Nous avons pas mal de dossiers régionaux à faire avancer, notamment sur les problématiques de l'eau, du loup et de la dermatose nodulaire contagieuse bovine", poursuit Florian.

Selon un agriculteur de la délégation interrogé par le Progrès, la rencontre aurait apporté "très peu de réponses" Les agriculteurs devraient désormais quitter les quais lyonnais, afin que chacun puisse retourner s'occuper de ses animaux.

130 tracteurs stationnaient sur le quai ce jeudi. Crédit : Loane Carpano

