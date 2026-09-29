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Quatre profils sont recherchés dans l’Ain. @Service Civique

Ain : quatre jeunes profils recherchés pour intégrer la direction départementale des finances

  • par Corentin Lucas

    • La Direction départementale des finances publiques de l’Ain propose quatre missions de service civique à Bourg-en-Bresse, Trévoux, Valserhône et Gex.

    Dans l’Ain, quatre missions de service civique sont proposées par la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) à Bourg-en-Bresse, Trévoux, Valserhône et Gex. Ces postes s’adressent aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap jusqu’à 30 ans. Aucun diplôme n’est demandé pour candidater.

    Les missions dureront huit mois, à raison de 24 à 30 heures par semaine. La prise de fonction devra intervenir, au plus tard, le 30 décembre. Mais selon les données transmises sur le site du Service Civique, les premières prises de poste pourraient intervenir dès le 2 novembre prochain.

    Les volontaires auront pour mission d’accompagner les usagers dans leur utilisation des services numériques des centres des finances publiques. Ou, dans d’autres termes, de favoriser "l’inclusion numérique". Ils pourront aider à utiliser les ordinateurs mis à disposition du public et accompagner les personnes dans leurs démarches. Le tout, en faisant la promotion de l’administration numérique et des services en ligne.

    La Direction départementale des finances publiques précise également qu’"aucun diplôme n’est exigé, seule la motivation compte". Les profils recherchés devront faire preuve de pédagogie et avoir un intérêt pour la transmission, le soutien, l’accompagnement, la médiation et l’information.

    La mission de service civique est présentée comme un premier tremplin vers la vie active.

    Lire aussi : Le Département de l’Ain accélère ses investissements dans les collèges

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