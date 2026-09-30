Orages et inondation : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés ce mercredi 30 septembre par une vigilance météo pour orages, pluie et inondation.

Le temps s'annonce instable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce dernier jour du mois de septembre. Ce mercredi 30 septembre, Météo France a ainsi placé sept départements de la région en vigilance météo.

La Drôme et l'Ardèche sont en vigilance pluie-inondation alors qu'un épisode méditerranéen très marqué voir exceptionnel est en cours sur le Gard et l'Hérault. L'Ardèche est également concerné par une vigilance crues.

Enfin, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cantal, la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance jaune aux orages.