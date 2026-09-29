Après Vénissieux, la justice annule l’élection municipale à Vaulx-en-Velin

Quelques heures après l’annulation de l’élection municipale à Vénissieux, la justice annule également le scrutin à Vaulx-en-Velin, où le candidat insoumis Abdelkader Lahmar l’avait emporté.

Nouveau coup de tonnerre du côté de La France insoumise. Quelques heures seulement après l’annulation de l’élection municipale à Vénissieux, remportée par Idir Boumertit (LFI), le tribunal administratif invalide également le scrutin à Vaulx-en-Velin, remporté par l’autre candidat insoumis, Abdelkader Lahmar, ont appris nos confrères du Progrès. Abdelkader Lahmar avait ravi la commune de l’Est lyonnais à la socialiste Hélène Geoffroy par 104 voix.

Un recours avait toutefois été déposé après que l’absence de mention de la double nationalité d’une colistière de la candidate divers centre Christine Bertin n’avait pas été relevée par les services administratifs jusqu’au second tour du scrutin. Ses bulletins avaient donc été annulés, altérant ainsi "la sincérité" de l’élection, avait estimé la rapporteuse publique le 14 septembre. La justice a finalement suivi sa recommandation.

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"On ira jusqu'au bout"

Devant les journalistes le 18 septembre, l’édile insoumis avait rappelé que deux recours ont été déposés après le scrutin et affirmait que le second lui est parvenu un mois et demi après l’élection. Il dénoncait également les différents arguments avancés durant l’audience, estimant que certains éléments ont contribué à jeter le discrédit sur son élection. "En fait, tout a été fait pour nous décrédibiliser", affirmait-il.

"Il n’est pas question aujourd’hui de dire qu’on remettra en question une décision judiciaire. Le juge fera son travail à partir de la loi et de la jurisprudence", soulignait-il. Mais prévenait : "on ira jusqu’au bout. Le Conseil d’État statuera, et après on n’aura plus d’autre possibilité d’appel. Mais on va se battre jusqu’au bout parce que c’est une injustice".

Abdelkader Lahmar affirmait enfin qu’en cas d’annulation du scrutin, il participerait à la nouvelle élection, tout en refusant de donner pour l’instant une réponse définitive sur sa propre candidature. "En cas de nouvelle élection, on y retournera", assurait-il.