Après les écologistes, la Région signale les socialistes pour des notes de frais jugées injustifiées

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a effectué un signalement pour de probables détournements de fonds publics, visant la présidente du groupe socialiste, Najat Vallaud-Belkacem.

Ce sont nos confrères du Progrès qui le révélaient ce lundi soir. Cinq jours seulement après avoir signalé le groupe écologiste pour une mauvaise utilisation de leur droits de formation, soit le 24 novembre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé un second signalement concernant le groupe socialiste et sa présidente Najat Vallaud-Belkacem. Une information confirmée par Lyon Capitale et Tribune de Lyon.

Formatrice ou intervenante ?

En cause cette fois, la participation de la présidente du groupe, en juillet 2022, à la rencontre nationale des élus culture et territoires 2022 au titre de son droit à la formation. Selon la Région, Najat Vallaud-Belkacem "s'est fait rembourser des frais de formation alors qu'elle était également formatrice". Ainsi, la Région chiffre à plus de 2 500 euros les frais engagés par la présidente, des faits qui selon elle pourraient relever d'un détournement de fonds publics.

Pour le vice-président du groupe Johann Cesa, Najat Vallaud-Belkacem "n'a jamais participé à ces journées en tant que formatrice. Et d'ajouter : elle était intervenante, elle a pris la parole pour témoigner de son quotidien d'élu". Johann Cesa rappelle également que les formations auxquelles participent les élus du conseil régional sont validées en amont par la Région et qu'aucun signalement, ni questionnement n'avait été émis. Aussi, la présidente des socialistes - contrairement à Olivier Longeon mis en cause pour des faits semblables - n'est pas salariée de l'organisme à l'origine de ces journées de formation.

Des montants incorrects ?

Les montants avancés par la collectivité questionnent également le vice-président du groupe. En effet, elle évoque des frais de 485 € d'hébergement, or, "un élu n'est remboursé que de 87,5 € par journée, hébergement et repas compris", rappelle Johann Cesa. Najat Vallaud-Belkacem a donc été remboursé de 262,5 € pour trois jours. Les 2 085 € déboursés par la Région pour financé la formation ne sont quant à eux versés ni directement ni indirectement à la présidente du groupe.

Le timing du signalement questionne enfin largement dans les rangs de l'opposition. En effet, le premier signalement visant les écologistes et pour lequel le parquet de Lyon a depuis ouvert une enquête, était intervenu le 19 novembre, soit quelques jours seulement après les révélations de Mediapart sur le diner à 100 000 € organisé par Laurent Wauquiez. Au lendemain aussi d'une action en justice du groupe socialiste après que le président de Région a imposé la tenu en visioconférence du conseil régional.

Pour rappel, le président Laurent Wauquiez, sollicité depuis septembre 2021 par nos confrères de Mediacités, refuse de transmettre ses notes de frais. Le média lyonnais a d'ailleurs saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a jugé légitime la demande des journalistes. Mediacités a depuis saisi le tribunal administratif.