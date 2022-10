Laurent Wauquiez a organisé un "dîner des sommets" à 100 000 euros, en juin dernier

La somme représente un peu plus de 100 000 euros, dont notamment près de 19 751,11 euros de traiteur et 45 435,67 euros de location de mobilier et de matériel son et lumière. Soit une addition finale de plus de 1 100 euros par convive.

Dans un échange par mail avec Médiapart, la Région justifie un événement qui "permet la mise en relation de personnalités issues de tous les horizons" afin de "créer de grandes synergies entre les acteurs de la Région." Lyon Capitale a tenté de contacter La Région qui l'a renvoyé vers les échanges de mail avec Médiapart.