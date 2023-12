Un homme mis en examen pour des soupçons de viol dans un club de football de Neuville-sur-Saône

Un jeune de 16 ans a dénoncé des faits de viol dont il aurait été victime au sein du club de football de Neuville-sur-Saône. Un suspect est placé en détention provisoire.

Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire après qu'un jeune homme de 16 ans a dénoncé aux éducateurs du foyer dans lequel il est placé les faits que lui aurait fait subir l'individu, membre du staff du club de football de Neuville-sur-Saône, rapportent nos confrères de BFM Lyon.

Le directeur du foyer aurait contacté la mère de l'adolescent le 21 novembre. Auditionnés, la mère et son fils ont déposé plainte et une information judiciaire a été ouverte le 25 novembre. "Chargé de la buvette et du lavage des maillots au sein de ce club de football dont il était par ailleurs licencié, l’auteur présumé avait fait la connaissance de la victime dans ce cadre", explique le parquet de Lyon.

L'homme est par ailleurs mis en examen des chefs de "détention d'images à caractère pédopornographique" et "captation en vue de sa diffusion d'images pédopornographiques de mineur".