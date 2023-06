Virginie Carton est présidente de OnlyLyon Tourisme et Congrès. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le bilan de l'hiver, les perspectives de l'été, et la stratégie lyonnaise sur le tourisme.

Virginie Carton débite en dressant le bilan de l'hiver à Lyon du point de vue du tourisme : "Le premier bilan est très positif même s'il n'y a pas forcément de saison touristique à Lyon. C'est d'ailleurs cet équilibre qui est intéressant. Mais pour le bilan positif, on a eu un retour du tourisme d'affaires très important, par exemple le salon Sirha, qui a eu lieu en janvier avec des chiffres vraiment excellents par rapport à aux éditions précédentes. Le taux d'occupation des hôtels sur ces quatre premiers mois est au même niveau que 2019. Nous sommes vraiment très contents. Il y a également un vrai attrait pour le week-end puisqu'on a un taux d'occupation des hôtels qui est aussi plus important qu'en 2019, sur ces quatre premiers mois de 2023."

La fin de la séquence de la crise sanitaire ?

La présidente d'OnlyLyon Tourisme et Congrès répond à la question de la fin de la séquence "crise sanitaire" sur le tourisme à Lyon : "Oui et non. Oui parce qu'on est reparti sur des chiffres au même niveau que 2019. Non parce qu'il y a quelques clientèles qui ne sont pas encore revenues, notamment des clientèles asiatiques. Cependant, il faut savoir qu'à Lyon, 75% des visiteurs sont des Français, 50% des étrangers sont des Européens et ensuite on a beaucoup d'Américains et de Canadiens. On a donc peu de dépendance vis-à-vis de cette clientèle asiatique qu'on ne va pas forcément chercher."

Des nouveaux comportements

Elle poursuit en détaillant les nouvelles habitudes des touristes à Lyon : "Il y a des modifications de comportement de la part des acheteurs depuis la crise sanitaire avec des gens qui vont regarder les Conditions Générales de Vente, qui vont annuler, qui vont réserver en dernière minute de façon quasiment systématique désormais. Ce n'est pas forcément très facile en pilotage d'activité."

Un bel été qui s'annonce

Virginie Carton explique comme se profile le début de la saison estivale : "Le week-end de l'Ascension par exemple a été un beau week-end, en progression aussi par rapport à 2019. En terme de fréquentation, on a également des visiteurs nationaux qui sont restés fidèles. Cette clientèle nationale est toujours très intéressée par Lyon."

Elle donne ensuite les perspectives pour l'été : "Pour l'été, on a de beaux événements avec de belles perspectives de réservation notamment au niveau de l'hôtellerie. Elles sont tirées par des grands événements comme les festivals le Street Food Festival, le festival Entre Rhône et Saône... Chaque weekend, il y a des choses qui vont se passer et qui sont vraiment des éléments motivants pour les visiteurs."

Un très bon mois de juin

"Le mois de juin est déjà extrêmement intense notamment parce que l'on a encore une forte activité de salons, de congrès, et de réunions. On a encore deux très beaux congrès internationaux qui vont se passer mi-juillet et qui vont également remplir la ville."

"Pour l'instant, sur ces premiers mois de l'année 2023, l'inflation n'est pas sensible. C'est clair qu'il y a eu des revalorisations de prix importantes du côté de l'hôtellerie et de la restauration, assez logiquement avec les hausses des coûts énergétiques, des coûts salariaux... mais pour l'instant on ne le ressent pas. Nous avons un produit qui marche vraiment bien, la "Lyon city card" qui est un pass en 1, 2, 3, 4 jours, intéressant en termes économiques car il permet de pouvoir visiter l'ensemble des musées avec un prix forfaitaire. Il y a peut-être un signe de ce côté là ?"

Plus d'informations dans la vidéo sur la stratégie lyonnaise du tourisme...

Lire aussi : Tourisme à Lyon : un (presque) retour aux niveaux d'avant Covid

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : 100 millions d'euros pour le tourisme de montagne