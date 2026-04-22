De Voreppe, POMA dévoile la cabine qui va conquérir le monde

Ils transportent 6,5 millions de personnes par heure sur cinq continents depuis leur zone industrielle iséroise. Pour ses 90 ans, POMA sort sa carte maîtresse : une cabine baptisée PURE.

Sur le salon Mountain Planet, ce 22 avril, les lumières se tamisent. POMA, le géant discret de Voreppe, lève le voile sur PURE, et dans la salle, plus personne ne regarde son téléphone.

PURE est la dernière-née de la gamme LIFE, nouvelle génération de transport par câble développée par POMA. Elle s'inspire de l'iconique SP4, le célèbre "œuf" lancé dès 1966, tout en le réinventant de fond en comble. Sa forme ovoïde unique améliore la tenue aérodynamique, tandis qu'une surface vitrée maximale et des angles dématérialisés effacent l'ossature au profit du panorama et du volume intérieur.

Sur le plan technique, PURE repose sur un système breveté de ceinturage en polycarbonate traité anti-UV, qui assure à la fois légèreté, modulation des teintes et régulation thermique naturelle. Un système de ventilation passif (capte l'air en bas, le fait circuler le long de la structure, l'évacue par le toit), limite les besoins énergétiques. À l'intérieur, design soigné, lumière, acoustique signée FOCAL et matériaux durables composent un espace conçu pour durer. Le taux de recyclabilité atteint 95 %, dans le cadre des engagements LIFE R'Way.

La cabine a été conçue en partenariat avec la filiale SIGMA (fabrication des cabines), le cabinet GROUPE-6 (design architectural) et FOCAL (design sonore), incarnant un savoir-faire 100 % français.

LIFE : une plateforme d'innovation industrielle

PURE s'inscrit dans une stratégie d'innovation de long terme. Depuis dix ans, POMA a investi plus de 150 millions d'euros en R&D et dans ses outils de production, et détient 83 brevets actifs. La gamme LIFE, dont PURE est le fleuron, répond aux exigences croissantes des exploitants en matière de durabilité, d'efficacité énergétique et de simplicité de maintenance. La première installation LIFE a été mise en service à Courchevel, sur la télécabine de Chenus. D'autres suivront à La Clusaz en 2026, puis à Chamonix-Mont-Blanc et Megève d'ici 2028.

Le lancement de PURE intervient quelques semaines après une réforme majeure de l'organisation du groupe. Le 1er février 2026, POMA a fusionné avec deux entités historiques : POMA Savoie (production mécanique) et POMA Mont-Blanc (contrôle-commande, électrique, automatismes). Réunies sous une marque unique avec les filiales SIGMA et COMAG, ces entités forment désormais une structure intégrée verticalement, de l'ingénierie à l'exploitation.

Avec 1 650 collaborateurs, quatre sites industriels en Auvergne-Rhône-Alpes, 100 000 m² de production et un tissu de sous-traitance majoritairement français, le groupe investit également dans une plateforme logistique ultramoderne et un banc d'essai unique de télécabine à taille réelle, basé à Voreppe. Objectif affiché : maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, garantir la qualité de service et pérenniser les emplois et compétences industrielles locales.

Un groupe mondial, ancré localement

Fort de 90 ans d'existence, d'une présence dans 90 pays et de plus de 8 000 installations, POMA réalise 70 % de ses 520 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export. Premier opérateur mondial de transport par câble en milieu urbain, le groupe gère 1 400 personnes dédiées à l'exploitation d'installations sur tous les continents, à La Réunion, Namur, Le Caire, Ajaccio, mais aussi en Mongolie avec une ligne urbaine de 4,2 km en cours à Oulan-Bator, au Vietnam pour l'APEC 2027, ou encore en Inde entre Dehradun et Mussoorie.

Avec PURE, POMA ne présente pas seulement une cabine. Il démontre qu'un groupe industriel de taille intermédiaire, profondément ancré dans les vallées alpines, peut conjuguer innovation de rupture, réindustrialisation responsable et ambition mondiale.