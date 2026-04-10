Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

L’Isère et la Haute-Savoie en vigilance. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune avalanches par Météo France ce vendredi 10 avril 2026.

Les journées se suivent et se ressemblent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a placé ce vendredi 10 avril deux départements en vigilance jaune avalanches. Il s'agit de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée ce vendredi.

Ce sont les deux seuls départements à être en vigilance, alors que des orages arriveront sur la région dès samedi.