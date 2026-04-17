La préfecture du Rhône interdit un rassemblement automobile prévu ce week-end

Le rassemblement automobile non-déclaré "Piraterie 4 On TOP the World", dont l’heure et le lieu sont volontairement maintenus secrets, prévu ce week-end est interdit par les services de l’État.

Alors que l’événement n’est pas déclaré et que le lieu et l’horaire sont encore volontairement tenus secrets, le rassemblement automobile "Piraterie 4 On TOP the World" est interdit par la préfecture du Rhône. Depuis plusieurs jours, des informations sur l’événement étaient relayées par le compte Instagram "La piraterie."

Considérant que le rassemblement "n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable auprès des services compétents ni d‘aucune mesure de sécurisation de la part des organisateurs", que ce type de réunion "donne lieu à des troubles importants à l’ordre public et à la sécurité publique" et que le groupe d’organisateurs "est connu pour encourager à enfreindre les règles et soutenir la défiance face aux forces de l’ordre", tout rassemblement automobile de personnes et de véhicules est donc interdit sur l’ensemble du département à compter de ce vendredi 19 heures et jusqu’à dimanche 19 avril 19 heures.

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