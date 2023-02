Année record pour le musée Cinéma et Miniature de Lyon

Julien Dumont, directeur du Musée Cinéma et Miniature, deuxième musée le plus fréquenté de Lyon

Créé en 2005, le musée Cinéma et Miniature affiche une fréquentation en hausse, devant les musées publics de Lyon.

310 000 visiteurs. "2022 a été une année record !". Le musée Cinéma et Miniature conforte sa place de deuxième musée le plus visité de Lyon (derrière les Confluences, avec 654 600 visiteurs et devant les Beaux-Arts, 294 000). Julien Dumont, son nouveau directeur, a du mal à s'expliquer ces fréquentations stratosphériques.

"Les gens me disent qu'ils se prennent une claque au musée."

"C'est un mélange de plaisir, de passion et de magie... Les gens sont émerveillés. Le bouche-à-oreille fonctionne bien. Ils me disent qu'ils prennent une claque!"

Depuis le 4 février et jusqu'au 5 mars, les touristes et les Lyonnais peuvent voir, en première mondiale à Lyon, la batmobile de Batman (Tim Burton, 1999) conduite par Jack Nicholson.

Jurassic Park, Alien, Wes Anderson, Lucas Films...

Prochainement, à l'occasion des 30 ans de la sortie du premier film de Jurassic Park, le Musée Cinéma et Miniature crée un espace scénique spécial, la première rétrospective dans un musée de Drew Struzan, un illustrateur américain, l'un des artistes les plus réputés du cinéma moderne, qui a réalisé les affiches peintes de Star Wars, Retour vers le Futur ou d'Indiana Jones, ou encore les décors et miniatures du prochain film de Wes Anderson... "On finit aussi la restauration du seul costume d'Alien de James Cameron quasiment en état. Il y a en a six dans le monde, dont deux en bon état dans le monde, dont la nôtre."

Comme n'importe quel musée, le musée Cinéma et Miniature mène une politique d'acquisitions, et bénéficie pour ses collections de dons et de mécénat.

Un musée qui appartient à une milliardaire suisse

Si le musée miniature et cinéma existe encore, c'est donc par l'intérêt de passionnés, comme Dan Ohlmann, son fondateur et Julien Dumont, aidés par une mécène... suisse. La Maison des Avocats, dans lequel est abrité le musée, a en effet été racheté il y à plusieurs années par la milliardaire suisse Gisela Oeri, propriétaire du laboratoire pharmaceutique Roche. "C'est une chance énorme pour le musée, pour Lyon, d'avoir des gens qui viennent protéger du patrimoine."