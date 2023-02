Le festival "Les Chants de Mars" fait son retour à Lyon pour la 17e édition

Du 15 au 25 mars, le festival de la chanson française se déroulera à Lyon avec plusieurs têtes d'affiche au programme.

Le festival de chanson française fait son retour avec un programme chargé concerts et découvertes en tout genre seront de mise. Cette année, le festival accueillera quelques noms de la scène musicale française. On peut notamment citer Leïla Huissoud ou encore Renan Luce. Pierre de Maere, révélation masculine aux victoires de la musique sera tête d'affiche pour cette édition.

Le festival se veut inclusif, ainsi, les salles choisies seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Les dates sont à retrouver dans plusieurs salles et lieux de la métropole lyonnaise : Ninkasi, MJC ou encore au CCO de Villeurbanne. Aussi, des concerts et animations seront proposés aux plus jeunes.

Le programme complet est d'ores et déjà disponible en ligne sur le site du festival. La billetterie aussi est ouverte avec des places entre 5€ et 30€.

Lire aussi : Festival de chanson française : Chants de mars, un retour à ne pas manquer