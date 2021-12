Lyon : le musée de la miniature et du cinéma change de propriétaire, le fondateur a vendu !

Musée Miniature et Cinéma

Dan Ohlmann, fondateur et propriétaire du musée de la miniature et du cinéma a annoncé sur les réseaux sociaux tirer sa révérence. C'est le réalisateur et collectionneur suisse Julien Dumont qui succède à l'artiste miniaturiste.

Crée en 2005, le musée de la miniature et du cinéma de Lyon change pour la première fois de propriétaire. Dan Olhmann a annoncé sur sa page Facebook "un grand changement". Le musée lyonnais vient en effet d'être vendu pour que l'artiste miniaturiste se "réserve à la création de miniatures". En cause : "le temps passait pour moi [lui, ndlr] à « trop vive allure »".

Julien Dumont, nouveau propriétaire

Que les passionnés se rassurent : le nouveau propriétaire, Julien Dumont est "une personne de confiance" et un "ami de longue date" de Dan Ohlmann. Passionné de Cinéma, collectionneur d'objets de tournages, et très attaché à l'Art de la Miniature, Julien Dumont prend la tête du musée lyonnais et semble être "le successeur idéal", selon le désormais ex-propriétaire.

Dan Olhmann sera toujours un petit peu présent au musée grâce à ses oeuvres. "Bien entendu, mes miniatures restent à l’honneur au côté de celles de mes amis miniaturistes, alors vous aurez encore l’occasion de m’y croiser !", rassure l'artiste.

Situé rue Saint-Jean à Lyon, le musée est hébergé dans le bâtiment historique classé de l'ancienne Maison des avocats. En 2018, c'est plus de 220 000 visiteurs qui s'étaient rendus au musée pour découvrir les 500 objets de cinéma présents, en plus des miniatures.

