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canicule thermomètre
Photo prise au parc de la Tête d’Or, ce lundi 22 juin.

Canicule : fait-il vraiment plus frais dans les parcs et jardins de Lyon ?

  • par Loane Carpano

    • En pleine canicule, la rédaction de Lyon Capitale est partie comparer les températures dans les rues, les parcs et sur les places de Lyon.

    La chaleur est écrasante à Lyon ce lundi 22 juin. En quête d'un peu de fraîcheur, de nombreux Lyonnais cherchent désespérément un coin d'ombre. Alors que le mercure pourrait grimper jusqu'à 41 °C, la station ENS du 7e arrondissement de Lyon affichait déjà 39,3 °C à 15 h 50. La rédaction de Lyon Capitale est partie, thermomètre à la main, prendre la température dans plusieurs lieux de Lyon.

    Mode d'emploi
    Pour réaliser ces mesures, nous nous sommes équipés d'un thermomètre / hygromètre portable de la marque XinJiaYi. Ce mode d'observation conserve de nombreuses limites, notamment l'heure de la prise de températures, qui varie selon les lieux, et la précision de notre outil, par rapport à ceux utilisés en météorologie. Ces mesures concernent uniquement un instant T et ne peuvent en aucun cas être généralisées

    40, 2°C place Bellecour

    La palme d'or de la chaleur revient, sans surprise, à la place Bellecour. A 14 h 25, il faisait déjà 40,2 °C sur la place du 2e arrondissement. Pire encore, quand on approche la terre battue, les températures grimpent jusqu'à 42,7 °C. Quelques pas plus loin, à l'ombre des arbres, il fait 38,4 °C, soit seulement un 1,6 °C de différence. Pourtant le ressenti est bien différent. Pour cause ? L'ombre et l'humidité fournis par les arbres. Preuve en image, sur la place, le taux d'humidité est de 25,1 %, contre 27,5 % à l'ombre des arbres.

    Proche de la terre battue de la place Bellecour, le thermomètre s'emballe.

    Le schéma se répète à proximité de l'Hôtel de Ville de Lyon. Sur la place des Terreaux, le thermomètre affiche 39,8°C avec un taux d'humidité de 24, 5% à 14 h 53. Après avoir franchi la porte du musée des Beaux-Arts et s'être retrouvé dans le jardin, le thermomètre n'affiche plus que 36,4°C et 31,8% d'humidité, soit plus de trois degrés de différence. Ici aussi l'ombre produite par les arbres apporte un peu de fraîcheur aux Lyonnais. Particulièrement apprécié lors des canicules, le parc de la Tête d'Or est également plus frais. A 15 h 21, il fait 36,7°C dans les allées du parc, dont le taux d'humidité s'élève à 28,3 %.

    canicule thermomètre
    Les degrés redescendent dans le jardin du musée des Beaux-Arts.

    Privilégier les quais et les endroits végétalisés

    Selon les températures mesurées, un autre lieu serait propice à la fraîcheur : les berges du Rhône. Malgré un grand soleil, il fait 37,9°C à 15 h 12 sur les quais, à hauteur de l'avenue Maréchal Foch, dans le 6e arrondissement. C'est également l'un des seuls endroits où l'air semble circuler. Un phénomène dû au fleuve, dont l'eau reste assez fraîche malgré les hautes températures.

    canicule thermomètre
    Malgré le soleil, il fait plus frais près des berges du Rhône.

    Températures relevées dans différents lieux de Lyon :
    Place Bellecour : 40°C à 14 h 25 (42,7 près de la terre battue)
    Partie végétalisée de la place Bellecour : 38,4°C à 14 h 29
    Rue de la République : 40,3°C à 14 h 32
    Place des Terreaux : 39,8°C à 14 h 53
    Jardin du musée des Beaux-Arts : 36,4°C à 14 h 55
    Parc de la Tête d'Or : 36,7°C à 15 h 21
    Berges du Rhône : 37,9°C à 15 h 12

    Lire aussi : 41°C attendus à Lyon : quels sont les records de chaleur dans le Rhône ?

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