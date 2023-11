Lyon : une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles samedi

Contre les violences sexistes et sexuelles, ils étaient entre 3800 et 7500 à manifester dans les rues de Lyon samedi 27 novembre. (Photo Hadrien Jame)

Une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles est organisée ce samedi à Lyon.

A l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes samedi 25 novembre, une manifestation est organisée à Lyon à l'appel du collectif droits des femmes du Rhône qui fédère plusieurs associations et partis politiques.

95 féminicides en 2023

Le rendez-vous est donné à partir de 14 h sur la place Bellecour pour plusieurs actions et prise de parole, avant que le cortège ne s'élance à 15 h. Selon le collectif féminicide par compagnons et ou ex, 95 femmes ont été tués en 2023 par leur conjoint ou ex-conjoint.

Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de victimes de violences sexuelles a augmenté de 11 % en 2022 par rapport, les viols et tentatives de viol ont aussi connu une hausse de plus 12 %. Le collectif droits des femmes du Rhône demande "des moyens pérennes pour la prévention des violences" et un "accueil et un accompagnement dignes, sécurisés et facilités pour toutes les personnes victimes de violences intrafamiliales".

