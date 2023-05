"Anatomie d'une chute", la première palme d'or pour Auvergne-Rhône-Alpes cinéma

En investissant près de 300 000 € dans le long-métrage de Justine Triet, Auvergne-Rhône-Alpes cinéma obtient sa première palme d'or. Un investissement qui rapporte gros au fonds régional.

L'excellence du long-métrage de Justine Triet aura été éclipsée par la polémique autour du discours de la réalisatrice lors de la remise de la palme d'or. Dénonçant d'abord la surdité du gouvernement face à la réforme des retraites, la réalisatrice a également pointé du doigt l'effritement du modèle d'exception culturelle française dont son film est un aboutissement.

700 000 € de dépenses sur le territoire

Au cœur de cette polémique donc, les subventions reçues pour Anatomie d'une chute, certaines personnalités politique estimant la réalisatrice "ingrate". Sa productrice, Marie-Ange Luciani, interrogée par Franceinfo, a de son côté rappelé : "On ne dit pas que ça n’existe plus. On dit que c’est menacé, que c’est en danger et que justement, il faut la préserver et la défendre."

Parmi les financements reçus par le film, 270 000 € du fonds Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'était félicité de la sélection de trois longs-métrages - dont Anatomie d'une chute - dans la sélection de Cannes. Le modèle s'inspire notamment du modèle américain, dans lequel les Etats financent les longs-métrages pour qu'ils viennent tourner dans leur territoire. Un investissement donc, et non une subvention comme certains ont pourtant pu l'écrire. Le projet porté par Justine Triet a ainsi été tourné en Savoie, dans la Vallée de la Maurienne et en Isère.

Selon France 3, le tournage aurait ainsi rapporté 700 000 € en dépenses directes sur le territoire. Un investissement rentable donc, qui le sera d'autant plus grâce à la palme d'or reçue. Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, en tant que coproducteur, va pouvoir récupérer une partie des recettes générées par le film.