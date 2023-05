Interpellée à Lyon pour avoir tagué : "la police tue"

Vendredi 26 mai au soir, alors qu'une déambulation sauvage était prévue dans les rues de Lyon. Une femme de 33 ans a été interpellée suite à des tags anti-police.

Il était aux alentours de 19 heures vendredi 26 mai. Dans les rues lyonnaises, une nouvelle soirée de contestation était prévue sous forme de "carnaval populaire". Une heure avant le rassemblement, dans le secteur de la place Mazagran, une femme de 33 ans est surprise par les forces de l'ordre alors qu'elle taguait "la police tue", rapporte Le Progrès.

Rébellion et gaz lacrymogène

Durant l'interpellation, la prévenue aurait tenu tête aux agents. Un groupe se serait formé autour d'elle pour protester et des projectiles auraient été jetés sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont finalement fait usage de gaz lacrymogène pour disperser le groupe. La prévenue a été mise en cause pour "dégradation dans l'espace public, rébellion et outrage".