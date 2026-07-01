Amazon a inauguré ce mercredi son tout nouveau centre de distribution de Colombier-Saugnieu, à l'Est de Lyon. Un site capable d'envoyer à terme près de 500 000 colis par jour.

Ce mercredi 1er juillet, le géant du web Amazon inaugurait son neuvième centre de distribution flambant neuf à Colombier-Saugnieu, dans l'Est lyonnais. Equipé de technologies robotiques de pointe, et grâce au travail de 3 000 salariés à venir, "le site sera en capacité d'envoyer à terme 400 à 500 000 colis par jour au pic de l'activité", d'après Patrick Labarre, président d'Amazon France Logistique.

Ce projet titanesque est le résultat de presque dix ans de négociations entre les différents acteurs publics et privés, dont la Métropole de Lyon, le Conseil départemental du Rhône et les aéroports de Lyon. Réparti sur trois niveaux, et avec une surface au sol de 60 000 mètres carrés, le batîment aura coûté à Amazon et ses partenaires la coquette somme de 200 millions d'euros. "Cette implantation s'inscrit dans le plan d'investissement de 15 milliards d'euros que l'on mène en France", confie Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon France. L'entreprise ne compte en effet pas s'arrêter là. Elle prévoit l'ouverture prochaine de quatre autres entrepôts à Chartres, Beauvais et Nantes, ainsi qu'en Alsace.

Les acteurs du projet, dont Patrick Labarre, président Amazon France Logistique, Sandrine Auquier, maire de Colombier, Etienne Guyot, Préfet du Rhône.

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Une baisse de 31% des distances parcourues par les colis

Si le projet d'implantation a été critiqué plus d'une fois, la proximité avec Lyon et son aéroport n'est pas anodine. Grâce à l'emplacement stratégique du centre de distribution de Colombier-Saugnieu, "les distances parcourues par les colis vont baisser de 31%", assure le président d'Amazon France Logistique. Soit une économie de 117 grammes de CO2 par colis. Le géant du web souhaite en effet poursuivre ses efforts pour la transition écologique. "Aujourd'hui à Lyon, deux tiers des colis sont livrés soit à vélo soit en véhicule électrique", rappelle Patrick Labarre.

Pour faire fonctionner au mieux l'immense bâtiment, Amazon a eu recours à des technologies de pointe que l'on retrouve à chaque étape de distribution. "Les machines utilisées sur les postes sont très récentes", indique Patrick Labarre. Et d'ajouter : "Il s'agit du deuxième site en France qui recourt à ces technologies". Ainsi, lorsqu'un colis est livré par un fournisseur, celui-ci est envoyé à un poste de réception via un premier convoyeur. Il est alors sorti par un employé de son carton puis placé dans une boite noire. Celle-ci rejoint ensuite les niveaux supérieurs grâce à un second convoyeur. C'est là que la robotique fait son œuvre puisque 3 500 drives s'activent pour ranger les centaines de milliers de produits débarqués chaque jour. Ces petits robots sont capables de porter jusqu'à 600 kilos de colis qu'ils répartissent entre les 39 000 étagères du centre.

Des robots bleus, appelés drives, portent et rangent les colis.

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3 000 emplois créés pour redynamiser le territoire

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la présence de robots n'empêche pas la création de nombreux postes. Ainsi, près de 1 000 salariés en CDI ont d'ores et déjà été recrutés sur le site. "Ici, 3 000 emplois seront créés à terme. Avant tout en logistique mais aussi des postes de management ou de maintenance", assure Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail. L'organisme travaille en effet avec Amazon dans son processus de recrutement et espère atteindre les 1 500 emplois ouverts d'ici la fin d'année. "Ce projet va vraiment permettre de donner une dynamique à notre commune", se réjouit Sandrine Auquier, maire de Colombier-Saugnieu.

En revanche, le travail n'est pas encore terminé pour les différents acteurs de cette implantation. Si le centre de distribution attire de nombreux travailleurs, son emplacement les oblige aujourd'hui à venir en voiture ou à marcher près d'une demie heure depuis l'arrêt de bus le plus proche. "On a encore besoin d'amener les transports en commun jusqu'ici, et très rapidement", reconnait Patrick Labarre. Un point sur lequel la Métropole et la Communauté de communes de l'Est lyonnais veulent avancer au plus vite. En attendant ce confort, les salariés du nouveau centre d'Amazon jouiront tout de même d'une large cafétéria ouverte en continu, d'une dizaine de salles de pause, de vestiaires spacieux et d'un espace gaming.



