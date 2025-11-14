Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon

La nouvelle chocolaterie Alain Ducasse, dans le 2è arrondissement de Lyon.

La première chocolaterie Alain Ducasse vient d'ouvrir ses portes près de la place des Jacobins (Lyon2e)

Une chocolaterie Alain Ducasse a ouvert ses portes mercredi 5 novembre, à seulement quelques pas de la place des Jacobins. Elle remplace Le Comptoir de Mathilde, qui a fermé ses portes en juillet dernier. De quoi ravir la capitale historique du chocolat.

Un retour aux sources pour Alain Ducasse

Alain Ducasse, le chef le plus étoilé au monde, ne semble pas avoir oublié sa jeunesse, ni ses jours de congés qu'il passait auprès de Maurice Bernachon, artisan-chocolatier lyonnais, quand il travaillait avec Alain Chapel, à Mionnay.

Et en 2013, avant d'ouvrir sa première chocolaterie à Paris, ses équipes étaient à Lyon, chez Bernachon, pour un topo complet sur le cacao.

Quelques curieux franchissent déjà la porte, récompensés par un carré de chocolat baptisé "Ganesh Origine", élaboré à partir d'une fève venue tout droit de Thaïlande. Affaire à suivre.

