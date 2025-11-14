Actualité
Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes

  • par Clémence Margall

    • Pour sensibiliser le public sur les violences faites aux femmes, le collectif drômois Ruban blanc lance cette année sa campagne "touche pas à ma pote".

    Comme chaque année, le mois de novembre permet de mettre davantage en avant les violences faites aux femmes. En 2025, le collectif drômois Ruban blanc lance sa campagne "touche pas à ma pote", portée par ailleurs par des associations, la préfecture et des collectivités. Objectif : sensibiliser les jeunes au-delà du port d’un ruban blanc (symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes).

    "Plutôt que de cibler uniquement les victimes potentielles, la campagne mise sur la force du collectif et la solidarité entre pairs. Les 15-25 ans sont au cœur de cette initiative. C’est en effet à cet âge-là que se forgent les modèles relationnels, et c’est donc le moment opportun pour déconstruire les idées reçues et promouvoir des relations saines", précise la communauté d’agglomérations Valence Romans Agglo.

    Plusieurs événements auront par ailleurs lieu jusqu’à la fin du mois de novembre, notamment le 18 novembre avec le "rendez-vous des parents" à Peyrins. Les participants pourront découvrir et comprendre le fonctionnement du "respectomètre" et posez toutes vos questions aux professionnels présents.

    Pour rappel, le 3919 est la ligne d’écoute nationale destinée aux femmes victimes de violences. Disponible gratuitement 24h/24 et 7j/7.

