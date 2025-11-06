À table

Ainterexpo accueillera un salon dédié à la gastronomie aindinoise

  • par Loane Carpano

    • Du 7 au 11 novembre, Ainterexpo (Bourg-en-Bresse) accueillera la 34e édition du salon de la Gastronomie, un événement dédié aux spécialités aindinoises.

    Avis aux amateurs de bonne cuisine. Du 7 au 11 novembre, le salon de la Gastronomie revient à Bourg-en-Bresse pour une 34e édition. Organisé à Ainterexpo, l'événement dédié à la cuisine aindinoise accueillera plus de 140 exposants pour l'occasion.

    Au programme de ces cinq jours : des rencontres, du partage, des animations, et des démonstrations culinaires autour des saveurs aindinoises. Seront entre autres proposés, des ateliers pour apprendre à cuisiner la viande bovine, ou la carpe crue.

    En journée, les visiteurs devront débourser cinq euros pour accéder à l'événement. L'accès au site sera gratuit à partir de 19 h.

