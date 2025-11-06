Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Qualité de l’air à Lyon : une journée "bonne à moyenne" attendue

  • par La Rédaction

    • D’après les prévisions de Atmo Auvergne‑Rhône‑Alpes, l’indice de qualité de l’air dans la métropole de Lyon s’annonce majoritairement bon ce jeudi 6 novembre.

    Ce jeudi 6 novembre, la qualité de l’air à Lyon devrait afficher un niveau globalement satisfaisant. Atmo prévoit une journée avec un indice ATMO classé "bon" à "moyen". Les particules fines (PM10 et PM2,5) sont prévues à des niveaux plutôt faibles et classés bons. Toutefois, l’ozone et le dioxyde d’azote pourraient atteindre des concentrations plus élevées dans les zones de forte circulation ou à proximité des grands axes routiers. Le retour d’un ciel plus stable et l’arrêt des pluies depuis deux jours risquent de limiter la dispersion des polluants.

    Pour les personnes sensibles — enfants, personnes âgées, malades respiratoires — Atmo recommande de modérer les activités physiques intenses à l’extérieur, notamment durant les heures de pointe. En revanche, pour la majorité de la population, l’air reste dans des limites correctes et ne devrait pas poser de problème majeur.

    En synthèse : même s’il n’y a pas d’alerte pollution aujourd’hui, la vigilance reste de mise. Une météo moins favorable à la dispersion des polluants et une circulation active peuvent rapidement faire basculer certains micro-secteurs en qualité moyenne.

    à lire également
    Ainterexpo accueillera un salon dédié à la gastronomie aindinoise

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ainterexpo accueillera un salon dédié à la gastronomie aindinoise 09:30
    Qualité de l’air à Lyon : une journée "bonne à moyenne" attendue 08:53
    Incendie à Saint-Priest : un jeune homme grièvement brûlé, dix familles relogées 08:33
    Près de Lyon : un homme découvre des lingots d'or dans son jardin 08:08
    Les supporters du PSG interdits de déplacement à Lyon dimanche 07:44
    d'heure en heure
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:26
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Jacques Auffeves, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale des retraités CGT du Rhône, est l’invité de 6 minutes chrono sur Lyon Capitale.
    "Pas de retraite en dessous du SMIC" : la CGT hausse le ton à Lyon 07:00
    Municipales à Lyon : opération com' à la Vogue des marrons pour Jean-Michel Aulas 05/11/25
    Dormir sous les étoiles, c'est possible dans l'Ain ? 05/11/25
    Caluire-et-Cuire : neuf personnes relogées après un incendie d'immeuble 05/11/25
    Shopping bijoux dans les boutiques lyonnaises 05/11/25
    Isère :  La CMA et la CCI prolongent leur partenariat au service des entrepreneurs locaux  05/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut