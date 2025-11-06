Qualité de l’air à Lyon : une journée "bonne à moyenne" attendue

D’après les prévisions de Atmo Auvergne‑Rhône‑Alpes, l’indice de qualité de l’air dans la métropole de Lyon s’annonce majoritairement bon ce jeudi 6 novembre.

Ce jeudi 6 novembre, la qualité de l’air à Lyon devrait afficher un niveau globalement satisfaisant. Atmo prévoit une journée avec un indice ATMO classé "bon" à "moyen". Les particules fines (PM10 et PM2,5) sont prévues à des niveaux plutôt faibles et classés bons. Toutefois, l’ozone et le dioxyde d’azote pourraient atteindre des concentrations plus élevées dans les zones de forte circulation ou à proximité des grands axes routiers. Le retour d’un ciel plus stable et l’arrêt des pluies depuis deux jours risquent de limiter la dispersion des polluants.

Pour les personnes sensibles — enfants, personnes âgées, malades respiratoires — Atmo recommande de modérer les activités physiques intenses à l’extérieur, notamment durant les heures de pointe. En revanche, pour la majorité de la population, l’air reste dans des limites correctes et ne devrait pas poser de problème majeur.

En synthèse : même s’il n’y a pas d’alerte pollution aujourd’hui, la vigilance reste de mise. Une météo moins favorable à la dispersion des polluants et une circulation active peuvent rapidement faire basculer certains micro-secteurs en qualité moyenne.