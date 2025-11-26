Un homme de 73 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des actes zoophiles commis dans un pré d’Arnas.

C'est une affaire sordide qui était jugée par le tribunal correctionnel de Villefranche et qui est rapportée par nos confrères du Progrès. Le 26 septembre, en plein après-midi, une vétérinaire découvre un septuagénaire en train de manipuler sexuellement une jument dans un pré clôturé à Arnas. Le propriétaire des lieux le retient jusqu’à l’arrivée de la police. Devant les juges, l’homme affirme être entré pour chercher des champignons, assurant qu’il lui arrive “d’aller dans les prés” sans mesurer qu’il s’agit d’un espace privé.

Face aux magistrats, il raconte que l’animal s’est approché puis retourné, déclenchant chez lui un passage à l’acte qu’il dit ne pas avoir maîtrisé. L’expertise psychiatrique est pourtant formelle : le prévenu présente une paraphilie zoophile ancienne, assortie d’un risque de réitération sans prise en charge.

Le tribunal l’a condamné à six mois de sursis probatoire avec obligation de soin, interdiction de fréquenter les centres équestres et impossibilité à vie de détenir un animal. Il devra également indemniser la propriétaire pour les frais vétérinaires et le traumatisme subi par la jument.