Actualité

Un septuagénaire condamné après un acte zoophile sur une jument à Arnas

  • par La Rédaction

    • Un homme de 73 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des actes zoophiles commis dans un pré d’Arnas.

    C'est une affaire sordide qui était jugée par le tribunal correctionnel de Villefranche et qui est rapportée par nos confrères du Progrès. Le 26 septembre, en plein après-midi, une vétérinaire découvre un septuagénaire en train de manipuler sexuellement une jument dans un pré clôturé à Arnas. Le propriétaire des lieux le retient jusqu’à l’arrivée de la police. Devant les juges, l’homme affirme être entré pour chercher des champignons, assurant qu’il lui arrive “d’aller dans les prés” sans mesurer qu’il s’agit d’un espace privé.

    Face aux magistrats, il raconte que l’animal s’est approché puis retourné, déclenchant chez lui un passage à l’acte qu’il dit ne pas avoir maîtrisé. L’expertise psychiatrique est pourtant formelle : le prévenu présente une paraphilie zoophile ancienne, assortie d’un risque de réitération sans prise en charge.

    Le tribunal l’a condamné à six mois de sursis probatoire avec obligation de soin, interdiction de fréquenter les centres équestres et impossibilité à vie de détenir un animal. Il devra également indemniser la propriétaire pour les frais vétérinaires et le traumatisme subi par la jument.

    à lire également
    Ain : Louane et Luiza en clôture du Printemps de Pérouges 2026

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un septuagénaire condamné après un acte zoophile sur une jument à Arnas 13:23
    Ain : Louane et Luiza en clôture du Printemps de Pérouges 2026 12:51
    "Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?", une expérience théâtrale participative au Polaris  12:20
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : après le meurtre à Perrache, les circonstances du drame se précisent 11:44
    parcoursup ouverture site information
    Drôme : Infologic se classe 78e au Top 250 du numérique français 11:32
    d'heure en heure
    Trois établissements lyonnais parmi les 1 000 meilleurs restaurants du monde 11:11
    Audrey Henocque
    À Lyon, Aulas demande un audit sur l'action des écologistes qui dénoncent une "diversion" 10:40
    tramway T4
    Lyon : les tramways T1 et T4 perturbés en soirée la semaine prochaine 10:20
    Les pompiers du Rhône déposent un préavis de grève pour la fête des Lumières à Lyon 10:01
    ACI Group : quinze jours de répit avant une possible liquidation 09:33
    Pralus pâtissiers
    70 ans de la Praluline : les secrets de la célèbre brioche roannaise 08:58
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    Auvergne-Rhône-Alpes : les usagers réclament une vraie continuité ferroviaire entre Lyon et Bordeaux 08:44
    Pollution à Lyon : on respire bien ce mercredi dans la métropole 08:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut