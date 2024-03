La Métropole de Lyon veut installer 1 560 nouvelles bornes électriques d’ici fin 2026, portant le nombre total à 3 500 sur l’ensemble du territoire.

Avec plus de 33 000 véhicules électrifiés comptabilisés par la Métropole de Lyon en 2024, le développement du réseau de bornes rechargeables représente un enjeu de taille dans l'agglomération. Pour répondre à la demande, la collectivité souhaite installer 1 560 nouveaux points de charge sur l’ensemble du territoire métropolitain, portant le nombre de bornes de recharge à 3 500 d’ici fin 2026. Sur la seule année 2024, il est prévu d'en installer 800, qui viendront s'ajouter aux 1 200 déjà existantes.

Lire aussi : À Dardilly, quatre bornes de recharge électriques installées sur l'A6

Répondre à "90 % des besoins"

L’objectif fixé par la Métropole de Lyon se base sur une "projection de 63 000 véhicules électrifiés" d’ici 2026. Ces nouvelles bornes se répartiront à "40 % sur le domaine public (stations, parc de stationnement en ouvrage)" et " 60 % sur le domaine privé (stations-service, supermarchés)", précise la collectivité. Ces nouvelles bornes rechargeables devraient à terme répondre "à plus de 90 % des besoins" rencontrés par les secteurs de l’habitat et de l’emploi.