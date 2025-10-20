Actualité
Les pompiers de Haute-Savoie ont illuminé près de 60 sommets du département dans le cadre d’Octobre rose. (Photo UDSP 74)

Haute-Savoie : les pompiers illuminent 60 sommets pour Octobre rose

  • par La Rédaction

    • Près d’un millier de sapeurs-pompiers ont embrasé symboliquement les montagnes du département pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

    Un spectacle saisissant a embrasé le ciel haut-savoyard ce samedi 18 octobre. À la nuit tombée, près d’un millier de pompiers, équipés de fumigènes roses, ont illuminé simultanément une soixantaine de sommets emblématiques – du Salève au Semnoz, du Parmelan à la Dent d’Oche.

    Cette opération, portée par l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie et une soixantaine d’amicales locales, s’inscrivait dans le cadre d’Octobre rose, mois dédié à la prévention et à la recherche contre le cancer du sein.

    Une manière spectaculaire de faire passer un message d’espoir.

    Faire défiler vers le haut