Haute-Savoie : les pompiers illuminent 60 sommets pour Octobre rose

Les pompiers de Haute-Savoie ont illuminé près de 60 sommets du département dans le cadre d’Octobre rose. (Photo UDSP 74)

Près d’un millier de sapeurs-pompiers ont embrasé symboliquement les montagnes du département pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Un spectacle saisissant a embrasé le ciel haut-savoyard ce samedi 18 octobre. À la nuit tombée, près d’un millier de pompiers, équipés de fumigènes roses, ont illuminé simultanément une soixantaine de sommets emblématiques – du Salève au Semnoz, du Parmelan à la Dent d’Oche.

Cette opération, portée par l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie et une soixantaine d’amicales locales, s’inscrivait dans le cadre d’Octobre rose, mois dédié à la prévention et à la recherche contre le cancer du sein.

Une manière spectaculaire de faire passer un message d’espoir.